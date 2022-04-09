運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬鼠、猴、雞、豬的人4月底前運勢很旺，在工作生活中順利如意，口袋滿滿，貴人多多，沒有什麼阻礙。

▍1.生肖鼠

屬鼠人不安於現狀，敢於挑戰未來，無論是求財還是打拚事業都能比別人更出色。4月底前諸事順心，事業上健步如飛，在獲得榮譽的同時，收入直線上升。有貴人助力，做事容易成功，非常幸運，身邊喜事多多，生活美滿，開開心心。

▍2.生肖猴

屬猴人積極樂觀，在任何時候都充滿自信，可以迎接希望到來，就算遇到困難，也能順利解決。4月底前諸事稱心如意，得到財神爺的眷顧，賺錢門路增多，上班族無比順利，財運一路高漲不停。做生意、創業的人好好把握機遇，可大賺幾筆。

▍3.生肖雞

屬雞人一向人緣很好，朋友眾多，門路很廣。4月底前會有貴人來相助，是發揮創意的好時機。工作各個方面都心想事成，事業大好，性格熱情開朗，無論在哪都受歡迎。獎金增多，生活無憂不愁沒錢花，適合做理財。

▍4.生肖豬

屬豬人4月底前工作有人出手相助，進取心增強，充滿幹勁，可藉助貴人之力，一切順心如意，大有升職的可能。事業順心賺錢能力強，橫財也滾滾而來。愛情也來錦上添花，單身者魅力大增，吸引到心儀的異性，愛情從此開啟浪漫的開端。

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