綜合外媒報導，有商業衛星拍到，北韓已經快要完全將坐落於金剛山觀光園區的豪華5星級飯店海金剛飯店（Hotel Haegumgang）拆除。2019年，北韓領導人金正恩曾經到該地視察，但他看到飯店已經破舊不堪，便飆罵「破舊不堪，醜死了」隨即便要動工拆除，但在2020年因為新冠肺炎疫情延後。

雖然如今落於被拆除的命運，但海金剛飯店也曾經輝煌。在1990年代南北韓競爭的高峰期，北韓在其東南部的領地開發多個旅遊設施，並開放讓北韓人民旅遊，也就是現今的金剛山觀光園區。

在1998年，北韓開放讓南韓人民可以到此旅遊，當時南韓財團現代峨山公司（Hyundai Asan）從越南轉手買下漂浮郵輪飯店「西貢飯店」，並將之停靠在北韓金剛山的港灣，改名為「海金剛飯店」後再度開幕。金剛山觀光園區也成為南北韓共同合作開發的象徵。

海金剛飯店報導

而後在2008年，一名南韓53歲女遊客朴旺子在區內旅遊時，據稱因誤入相距不遠的北韓方面軍事區而被北韓方面哨兵射殺，南韓政府隨即宣布暫停南韓遊客前往金剛山旅遊，北韓在2010年宣布沒收南韓在金剛山園區的所有資產。

在2016年北韓加速其核子試射及飛彈試射後，南韓雖不禁止國民前往金剛山旅遊，但聯合國禁止該地的商業活動，因為可能會產生大量的資金轉移。在2018年文在寅上任後，南北韓雙方重啟外交，文在寅誓言要重啟金剛山旅遊活動，但最後仍舊失敗。

海金剛飯店自金剛山觀光中斷之後，便無從得知其營運狀況，但從google衛星影像來看，其呈現破敗不堪的狀況。

對於海金剛飯店的拆除，南韓統一部副發言人車德哲表示，政府對朝鮮單方面拆除韓資的海金剛酒店深表遺憾，嚴正敦促朝方立即停止拆除工作，與韓方進行磋商。