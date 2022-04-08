由漫畫改編的南韓電視劇《社內相親》，雖已在本月5日播出大結局，至今仍造成不少話題，也一舉捧紅了劇中男女主角安孝燮與金世正。不過，金世正接受媒體採訪時，談到最後一集的大尺度床戲，竟意外透露「本來沒有在劇本裡」，使得觀眾誤以為她被強制加戲，在網路上引起軒然大波，金世正隨後也在個人IG上發文還原拍戲過程。

金世正近日接受韓國媒體採訪時，提到他們在拍戲的過程演員間的默契很好，所以吻戲的尺度也會跟著提高，可能與原本的劇本不太一樣，接著她便舉例最後一集泰武與夏莉度過最後一晚的場景，劇本裡並沒有「床戲」的橋段。而這段訪問被剪輯播出後，立即在網路上引起熱烈討論，不少粉絲開始質疑劇組是不是沒有事先溝通就臨時在拍攝現場增加床戲，若是行為屬實便是非常不尊重演員及不敬業的行為，意外引來大批網友撻伐。

而眼看事情越演越烈，金世正也趕緊在7日於個人IG限時動態上無奈發文，「不是沒有床戲，而是在劇本中沒有清楚描述細節，這樣敘述才對」，接著她解釋因劇本中只簡單寫了「親吻後擁抱，接著就早晨」，並沒有把床戲的過程寫進去，因此導演在與演員們溝通後才調整了演出的尺度，並不是沒有床戲的意思，文末她還加上兩個哭笑不得的尷尬表情，希望能化解大眾的疑慮。

事實上，《社內相親》播出以來屢創佳績，每一集播出後都造成不小的話題，就連結局也已11.4%的高收視率結尾，讓演員們的一舉一動都備受關注。而接下來，金世正也將接演全新電視劇《今日的網慢》並與新生代男神南潤壽共同演出，讓粉絲們相當期待。