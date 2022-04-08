香港武打巨星成龍出道多年，創造出不少膾炙人口經典作品，甚至前往好萊塢與多位大咖影星合作，讓他躍升國際巨星。而近日歡慶68歲的他，在劇組人員的安排下簡單慶生，但在公開的影片中，發現他不僅身形消瘦許多，髮際線也狂退，引起網友熱烈討論。

本月7日剛度過68歲生日的成龍，即使年過半百依然持續拍片、活躍影視圈，但在劇組替他慶生的公開影片中，只見成龍穿著一身黑色的休閒運動衣，臉上戴著眼鏡開心地對著鏡頭不斷揮手，接著在生日蛋糕前許願，表示「願疫情早點過去，我們大家可以見面」接著開心地吹熄蠟燭，吸引大批影迷留言祝福。

但有眼尖的網友發現，成龍的精神與氣色看起來雖相當有活力，但身形卻比先前消瘦、憔悴許多，髮量也變得稀疏，甚至髮際線也比以往來的高，讓不少人忍不住感嘆「大哥也老了 」、「成龍大哥實在太敬業了，都這把年紀了還為我們帶來這麼多精采作品」、「轉眼間成龍也68歲了」、「希望他能一直健康下去」、「我小時候看他電影長大，如今他也成爺爺了」、「68歲狀態還是挺不錯的」。

而本月5日，才傳出有「獨臂刀王」之稱的資深演員王羽病逝的消息，與他擁有多年交情的成龍也特別在微博上發文弔念，並感謝王羽對於影壇的付出及後輩的提攜，同樣引起網友們熱議。