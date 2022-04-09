據澎湃新聞引述上海市住建委指出，9日上午被暱稱為「四葉草」的國家會展中心隔離救治場所3號館，共有3400張床位迎來首批入住染疫者，這也代表目前上海規模最大的方艙醫院的正式啟用。

據了解，4月9日中午國家會展中心方艙醫院的3號館、4號館均順利交付，可提供6748個床位。該區域由兩個獨立病區組成，總面積約5.2萬平方公尺，在6748個床位有包括16個護士站及相關配套用房。

此外，國家會展中心方艙醫院的其他場館仍在持續加緊建設中，預計將改造建築面積49萬平公尺，安裝集裝箱2700個，容納後勤保障人員5000多人，可提供約50000張床位，為實現社會面清零與上海的疫情防控攻堅戰，提供更加有力的支撐作用。

而各參建方也積極施工中，目前由華建集團快速整理方艙設計導則，集成設計力量，加上包含中建三局、八局、二局、中鐵建工和南通四建等施工單位細化施工推演，透過24小時輪班作業，短期內實現2.5萬名工人進場施工。