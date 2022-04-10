329青年節剛過，青壯年通常是一個家庭重要經濟支柱，以目前常見的雙薪家庭為例，萬一有一方不幸生病或是受傷了，導致無法工作，對於家庭的衝擊無疑是雪上加霜，更是禍不單行；雙薪家庭兩人少一人就已危機重重，讓人焦頭爛額，更遑論單薪家庭一旦家庭經濟支柱倒下「等於零收入」，豈不非常恐怖？

本周小花平台專題報導從專業保險觀點與角度切入，提醒青壯年一定要正視自己的保障需求，及早建立好個人風險管理與保險規劃，千萬不要以為自己還年輕就無所畏懼，因為意外總是說來就來，沒有人料得到、說得準！

青壯年投保愛注意：依人生各階段做好保障規劃

一個家庭經濟支柱突然倒下，就像粗大的樹幹倒下、其嫩芽枝葉也頓失所依，面臨生存危機……；小花平台保險顧問建議，青壯年族群不妨從意外險、實支實付型醫療險、癌症險、重大傷病險及投資型年金險等險種依序著手規劃，將保費做最大化運用。

第一，必不可少的保障規劃首推意外險實支實付和意外傷害險。

根據衛福部最新統計，事故傷害已連續3年高居國人25至44歲青壯年族群前3名「奪命殺手」，原因不外乎年輕人在外奔波機會多，意外風險也相對提升，擁有低保費、高保障特性的意外險已然成為不可或缺的保障。

另一方面，善用意外險實支實付可以有效填補意外受傷後的醫療費用，包括因意外事故造成傷害衍生的門診或是住院需自費的醫療費用，保障全民健保不給付的自費項目，可以申請保險給付。

第二，進一步強化實支實付型醫療險減輕負擔，讓保障更上層樓。

小花平台保險顧問指出，規劃實支實付醫療險除了應該參考當前醫療科技的水準外，也要同步考量未來10年內國際間醫療趨勢，以下整理4要點助你破除迷思，完整規劃醫療保障：

要點1、實支實付的理賠項目是「限額給付」！

所謂的「實支實付」，又稱為「限額給付」，就是保單至少分別提供每日病房費用、每次住院費用及每次手術費用一定限額，保戶未來能夠領到的保險理賠金，是用醫院收據（正本或是副本）向保險公司申請，並在限額內實支實付。

要點2、你買的實支實付有提供門診手術保障？

在醫療科技日益進步的今天，並非所有的手術都需要住院，也不是所有的實支實付型醫療險都會將門診手術列入保障範圍，以目前普遍常見的白內障手術為例，光是置換人工水晶體最高要價近新台幣10萬元左右，絕對超過現有門診手術的雜費額度，則超過的部分就由自己支付！

要點3、實支實付最多投保8張，需留意正副本理賠！

根據現行法規，每位民眾最多可以投保3張「實支實付醫療險」，不過，醫療和意外的實支實付可以分開計算、可以分別加保1張自負額實支實付，也就是醫療實支實付（正常3張＋自負額1張）和意外實支實付（正常3張＋自負額1張），總計最高可以投保8張實支實付。

針對已投保保戶，小花平台保險顧問提醒，由於正本只能理賠1 家，因此在第2、3 家時可以選擇副本理賠，或是3家都選擇副本理賠。

要點4、實支實付和住院日額都給付或是擇優給付？

最後，關於實支實付型醫療險的理賠重點，目前各家保險公司的實支實付醫療險大多數有提供「實支實付」和「住院日額」擇優給付的選擇，也就是當次住院下來平均每天花費低於住院日額時，就會以住院日額給付，但是如果平均每天花費超過住院日額就以實支實付方式給付。不過，小花平台保險顧問也提醒，並非所有的實支實付醫療險都有這個選擇權，投保時還是需特別留意。