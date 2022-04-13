本土疫情再起，多家保險公司在風險胃納考量下急忙下架防疫保單，民眾擔心未來恐買不到防疫保單。金管會保險局長施瓊華13日表示，民眾放心，即使有防疫保單下架，業者仍會改版後再推出新商品，還是有保單可買。

施瓊華表示，到2022年4月上旬為止，目前市售防疫保單共81張，但保險公司因考量商品的風險管控量已到，會評估是否繼續販售，或者是進行改版動作。

施瓊華指出，會需要改版主要是因為當初設計的防疫保單，與現今疫情狀況不一，也就是防疫環境不同，業者對產品組合亦會有所調整，不見得會完全停售，但即使有防疫保單停售，還是會推出新版的防疫保單，因此民眾可放心，仍有相關商品可挑選。

由於疫情快速擴散，民眾擔心保險公司是否會不賠。施瓊華強調，保險公司銷售商品本來就應負起理賠責任，不必擔心疫情嚴重就不理賠。以損失經驗來看，目前還可接受，但仍要看保單期間到期，才能真正認定整體經營狀況。

產險業者面對這波疫情升溫，預估將有一波申請理賠潮，目前已調整人力嚴陣以待。施瓊華也提及，防疫保單理賠已有過去一、兩年經驗，除非保戶提供的理賠文件與事實有需釐清的部分，否則理賠速度不會太慢，主要是防疫保單理賠條件還算簡單。