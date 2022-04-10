大陸車市需求強勁，PCBA廠精星(8183)第1季合併營收為15.96億元，年增43.86%，儘管近期大陸新冠肺炎疫情延燒，上海及昆山等地封城停工，但精星車用訂單展望還不錯，精星表示，審慎樂觀看待第2季營運，8日精星股價強攻漲停板，創下2021年12月24日以來新高。

大陸新能源車市場需求強勁，根據中國汽車工業協會最新預測數據顯示，2022年新能源汽車產量及銷量預估有望突破500萬輛，提前完成官方制訂到2025年的產業發展目標，年增率超過40%，目前精星車用產品包括：新能源車電池管理系統、電機及電控相關PCBA，以及車用儀表控制板、TPMS及雷達等，其中電池管理系統客戶則有大陸寧德時代等，佔車用產品比重約50%，佔公司整體營收比重約40%；隨著新能源車滲透率提升，精星營運水漲船高。

至於工控產品部分，精星主要出貨大陸機械重工大廠。

受惠於車用市場需求強勁，精星3月合併營收為6.25億元，月增30.3%，年增53.2%，創下單月歷史新高，累計第1季合併營收為15.96億元，年增43.86%。

近期大陸疫情延燒，上海及昆山等地為防疫封城停工，衝擊到生產及物流，雖然精星工控產品部分訂單受到封城影響訂單往後延，但車用訂單展望還不錯，精星表示，看起來物流狀況可控，審慎樂觀看待第2季營運。