俄羅斯遭到西方的經濟制裁，金流與資源的限制，將對國防武器市場造成一些「蝴蝶效應」，原本習慣使用蘇式武器的國家，可能會改向中國大陸購買，因為中國大陸的武器與蘇式武器相似，而且價格便宜，較能快速適應。

防衛世界(Defense World)報導，根據斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)的資料，在烏克蘭戰爭之前，俄羅斯武器佔有非洲各國武器裝備44%的市佔率，非洲各國認為蘇式武器比西方武器來的更便宜，入門門檻低，是發展中國家的理想選擇。

但是在過去的幾星期，美國及其西方盟國對俄羅斯、白俄羅斯實施了全球經濟制裁，許多俄羅斯製造坦克、飛彈和槍支的原材料出現問題，必將影響武器生產線的進度。他們勢必更換賣家，中國大陸就是主要選擇，但是大陸必須提升他們武器的可靠度

大陸在向非洲推銷武器時，經常做為基礎建設的額外附送品，他們向非洲國家投資超過3000億美元，提供建設水壩、水道、橋樑和其他基礎建設，附帶增加武器的訂單，看在基礎建設的份上，許多非洲國家會同意，然而由於武器品質不可靠，一些非洲國家買進來之後，並不經常使用。

奈及利亞在2019向大陸購買翼龍無人機(Wing Loong II)，提高該國反恐能力。該機號稱模仿美國 MQ-9 「收割者」(Reaper)，但是飛機品質不好，奈及利亞不滿意，只能用在一些簡單任務。

無論如何，像奈及利亞這樣的非洲國家可能別無選擇。他們沒有足夠的錢，購買美國和法國的頂尖武器。他們的主要對手也不是巨大的世界威脅，更多的是邪教和暴力政治團體，因此中國大陸武器湊合著用，還是成為一個合理、負擔得起的資源。