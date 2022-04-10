網路上不時會出現最新流行的跳舞影片，而近期最多人跟風的就是《小雞恰恰舞》，由於旋律洗腦加上動作逗趣，莫名地很有魔性讓人忍不住模仿，最近很多人腦裡都是「Chicky Chicky」；而「國民女友」溫妮（黃于恩）前陣子則是挑戰一人分飾四角，獨自跳完這首一般都是四個人完成的歌，讓網友看完全都既爆笑又佩服，而她本人則是手忙腳亂崩潰喊：「沒事千萬不要輕易挑戰！」。

溫妮被稱為「國民女友」、「木曜女神」，她日前在臉書貼出自己大跳《小雞恰恰舞》，的影片，並寫道：「一人分飾四角...到底有沒有成功呢？沒事千萬不要輕易挑戰」。只見影片中溫妮一人分別飾演「琪琪、恰恰、蹦蹦、啦啦」，跟著節奏大跳小雞恰恰舞，畫面看來確實有些手忙腳亂，也讓溫妮直呼一人分飾四角真的太難了！

溫妮丟光偶包放開肢體，一人分別飾演「琪琪、恰恰、蹦蹦、啦啦」，跳得手忙腳亂。（圖／取自溫妮臉書）

網友笑回：「好可愛」、「精神分裂了啦～哈哈哈」、「忙的好可愛」、「超級無敵可愛」、「好忙啊！」，她的一人包辦版本獲得2萬人點讚。被稱為【小雞恰恰舞】的歌曲是YouTube上D Billions頻道的一首英文兒歌My Name Is，節奏十分輕快，自2020年11月6日上傳YouTube後，至今已累積7.2億次觀看次數。

女星溫妮（黃于恩）從《大學生了沒》出道，近年加入《木曜4超玩》主持群，青春活潑可愛的形象，受到許多粉絲喜愛，還被封為「木曜女神」、「國民女友」，平常穿搭尺度偏保守的她，之前曾突然連PO一系列泳衣照，罕見放送養眼福利，讓粉絲相當驚喜，激動直呼「太香了啦」。