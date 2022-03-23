高雄市政府力推5G AIoT創新應用落地，即日起在中華電信高雄五福及台北東區2處門市，同步展出全台首創的「5G異地AR虛實共奏」活動，以「虛擬數位樂團」為發想，邀請木曜女神溫妮擔綱樂團鼓手，跟參與民眾透過AR虛擬樂器進行互動演出，只要把體驗過程上傳臉書或IG，有機會抽到iPhone 13等大獎。

2021年高市府聯手中華電信打造「5G數位噴漆塗鴉」，成功吸引近11萬人體驗，高雄市市長陳其邁開箱時也玩到欲罷不能，高市府與中華電信這次強強聯手再度合作。

高雄市經發局局長廖泰翔指出，這是全台首創的「5G異地AR虛實共奏」體驗活動，盼藉此開啟民眾對5G科技娛樂應用的無限想像，未來也將逐步推廣至國際，帶領高雄打造智慧娛樂新聚落。中華電信表示，「5G異地AR虛實共奏」結合AI體感深度感測器捕捉動作，加上AR偵測的準確疊加，並加入可操控的溫妮數位分身3D模型，透過即時解析與合成遠端2K影像等技術無縫鏈結北高兩地，是世界首創的5G應用，民眾無須穿戴任何裝置就能現場體驗。

高雄市經發局指出，這次計畫是以「虛擬數位樂團」為發想，邀請木曜女神溫妮擔綱樂團鼓手，透過AI體感、3D模型及5G技術，讓北高兩地超過300公里遠距離的參與民眾，一秒化身虛擬樂團成員，分別拿起吉他、鍵盤等虛擬樂器跟溫妮互動演出，以日系搖滾曲風搭配絢爛繽紛的AR擴增實境特效與互動機制，讓參與民眾宛若親臨舞台現場。

「5G異地AR虛實共奏」活動即日起至9月10日，體驗時間為每日17時至21時，活動地點在高雄中華電信五福服務中心及台北中華電信東區服務中心，民眾體驗後只要拍照或錄影上傳到個人臉書或IG，標註「#5G異地共奏」且設定公開，就有機會獲得iPhone 13及其他豐富大獎，更多活動資訊請上：https://5gkh.kcg.gov.tw/news/70查詢。