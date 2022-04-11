根據大陸國家衛健委之前所發佈資訊，包含上海、吉林、福建等29個省市都出現本土疫情，面對疫情在各地散發之下，大陸「五一」假期能否正常出遊成為關注焦點。汕頭大學病毒學家常榮山認為，如果4月底到5月初，全大陸疫情還無法實現清零目標，加上南方疫情或進入高發期，因此要想「五一」小長假完全自由跨省出行或很難實現。

據大陸《國務院辦公廳關於2022年部分節假日安排的通知》，2022五一放假為：4月30日至5月4日放假調休共5天。4月24日（星期日）、5月7日（星期六）上班。

據紅星新聞引述常榮山表示，Omicron毒株的特性導致帶來的防控難度，或是Delta毒株防控難度的10倍。從整體來看，眼下防控形勢依舊嚴峻，但總體上北方城市的疫情呈現下降趨勢、南方城市的疫情還處在上升階段。他分析到4月底大陸國內總體的感染者人數會有一個較大程度的降低，感染者減少對各地的防控壓力也是一種舒緩。