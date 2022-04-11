日月光投控（3711）旗下封測廠矽品精密積極擘劃智慧車用科技新藍圖，強化智慧車領域布局，矽品11日宣布，在原有IATF 16949車用品質管理系統及ISO 26262功能安全標準的基礎上，包括台灣廠區及大陸廠區的全廠域通過ISO／SAE 21434車用網宇安全認證，將車用網宇安全規範整合並落實於生產環節中，加速車用電子領域發展。

在國際車輛安全法規潮流之下，為了讓車輛製造商生產與設計出能抵禦網絡安全威脅之車輛，聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）於R155與R156法規中，明訂車輛製造供應鏈中對車用網絡安全管理系統之規範，且2024年全球所有新車皆需遵守R155汽車網路安全法規之新規定，目的讓整個汽車產業供應鏈確保車用網路安全。

矽品品保暨工程中心副總經理林英仁表示，有鑑於汽車資安事件層出不窮，更凸顯車聯網資訊安全之重要性，也為了提早識別車載產品生產時，潛在威脅與安全漏洞，矽品於今年3月份取得TUV NORD ISO／SAE 21434車用網宇安全管理系統國際標準認證，對車聯網產品安全的重視已落實到全廠域，打造最完整安全車用產品製造產線，提供全球車用晶片客戶全方位解決方案。