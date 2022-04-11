櫃買中心系列業績發表會，本周將連推四場次，今（11）日「半導體」主題業績發表會登場，環球晶（6488）、中美晶（5483）、力旺（3529）等3家上櫃公司與會，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心指出，臺灣完整半導體產業鏈具備強大之全球競爭優勢，位居電子產業重要領頭羊地位，除類股市值在整體櫃買市場占比最高逾3成以上，其景氣變動深切影響資本市場之波動外，半導體相關產品在元宇宙、5G、人工智慧（AI）及電動車等各項科技領域亦皆有相當廣泛之應用。

櫃買4月11日邀請半導體矽晶圓廠商環球晶、太陽能晶棒與晶片廠商中美晶、嵌入式非揮發記憶體IP授權服務廠商力旺等3家半導體上櫃公司。接續12、13、15日還有「富櫃200」、「半導體應用」等主題業績發表會，發表會都於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），投資人可踴躍觀看。

櫃買中心表示，各場次系列業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，可查詢櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）點閱觀看。