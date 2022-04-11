國內疫情又起，國際股市持續動盪，外資上周再度大賣台股，持續從晶圓雙雄提款。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場累計賣超為830.24億元，是今年以來單周第三大賣超金額。累計今年年初至上周五為止，外資累計賣超超過5000億元，達5528.13億元。

外資總持有股票市值為21兆9,739.02億元新台幣，占全體上市股票市值的41.00％，較4月1日的22兆7,005.73億元新台幣，減少7,266.71億元。

在升息題材下，上周外資在集中市場買超第一、三名都是金融股，中信金(2891)買超65,090居冠，開發金(2883)買超47,794居次，長榮航(2618)買超56,192張排第二。

電子股外資持續調節，聯電(2303)、台積電(2330)分居上周外資賣超第一、三大，張數達166,081張及54,029張，群創(3481)賣超60,035張排第三。