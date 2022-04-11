投資型保單投資高收益債基金的情況，將慢慢消失。保險局局長施瓊華11日證實，因為高收益債基金已要更名「非投資等級債基金」，投資型保單依規定不能投資及連結，將公告新法規，從新法規上路後，新的保單就不能再投資非投資等級債基金，舊有保單則不能再新增投資部位。

立委曾銘宗11日在財委會質詢投資型保單未來是否不能再投資高收益債基金？施瓊華表示「會處理」，且包括類全委投資型保單，其類全委帳戶亦不能投資有高收益債基金，保險局並表示，目前投資型保單連結有高收益債基金的規模約新台幣5千億元，新法規不會要求馬上出清，但若投資部位有調整，未來不能再新增投資，即這5千億元投資到高收益債基金的部分，未來會「慢慢消失」。

由於高收益債基金將正式更名為非投資等級債券基金，依法規投資型保單不得投資非投資等級債券，因此保險局第二季也將公布新法規，限制新的投資型保單不得再投資、連結非投資等級債基金，其中亦包括類全委投資型保單，影響所及，就是保單投報率勢必下滑，新的類全委投資型保單恐怕再也達不到年配息率5％，買氣亦會受影響。

曾銘宗表示，投資型保單及高收益債券基金規模不小，提醒金管會新規定應要確保處理順暢及有相關配套。