力旺(3529)今日參加櫃買中心業績發表會，身為高價IC千金股，力旺目前最大客戶就是台積電(2330)，力旺看好，隨著晶圓廠朝向先進製成發展，力旺的權利金將進入快速成長期，成長速度甚至比台積電更快，故儘管當下景氣有雜音，但力旺完全不擔心!

力旺表示，力旺可以說是台灣一家以發明為主的半導體公司，讓專利權從無到有，儘管商品化需要5~10年，只是，一旦商品化後，將可以帶來可觀的現金流，力旺成立21年已經有逾千個專利，目前已經進入專利爆發期，可說是該領域全球的龍頭廠商，這也可以解釋「為何力旺股價貴」，力旺所生產的是半導體的資產，IP是一項持續使用的技術，客戶必須支付權利金 。

力旺表示，現在手中最大客戶就是台積電(2330)，力旺有一半權利金是來自台積電，現在台積電在力旺已累計逾650個IP，力旺是按照代工價格一定程度的百分比收費，且最重要的是，每往一先進製程權利金就會高30%，力旺現在主要製成在28奈米，今年的成長力度很大，收費是在逾50美元，而4奈米的收費更是高達200美元，故隨著持續往先進製程走，力旺未來的成長會是加速型，成長速度甚至比台積電更快，力旺今年的晶圓單價成長勢必更勝去年，力旺是站在巨人的肩膀上，也因此，「儘管現在有很多景氣雜音，但力旺完全不擔心」!

力旺表示，產品現在的應用面不僅在手機，已經發散出去，力旺前三大客戶為台積電、三星、瑞薩。力旺也看好今年在Security(資安)的成長會很大，主要應用包括自駕車、元宇宙等應用，今年會是security爆發的第一年，在高速運算持續走向機密運算的趨勢下，Security商機未來至少會延續10年。

半導體出現景氣鬆動雜音，但對力旺反而有利，現在晶圓廠很滿是事實，力旺現在投入的是未來5~10年的研發，故現在投的是未來，且在產能緊張的關係下，IC設計廠會更著重在高階、先進的產品，這也是力旺一直以來的優勢，力旺是全球該領域的指標。配息政策方面，力旺表示，由於力旺主要的支出就是人員，沒有大筆的擴廠需求，故配發率有機會達9成。