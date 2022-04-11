俄烏之戰爆發1個多月，烏克蘭表示已準備好在烏東與俄軍大戰，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）上周表示，烏東戰役將如同「二次世界大戰」，專家警告，東部戰役對烏軍來說將更具挑戰性，俄軍將有更多優勢。資深媒體人吳子嘉表示，這樣打下來的結果，「一定會是死傷慘重」。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，烏克蘭外交部長庫列巴上周向北大西洋公約組織（NATO）警告，東部戰役將有如「二次世界大戰」，有更大規模的行動，數千輛戰車、裝甲車、飛機及火砲交戰，向北約要求提供更多新型、不同種類的武器。

烏克蘭外交部長庫列巴警告烏東戰役將如同「二次世界大戰」。圖為烏軍2018年在烏東頓內茨克作戰。（資料照／路透社）

吳子嘉9日在「關鍵時刻」節目中表示，俄羅斯軍隊已從烏克蘭北部撤軍，將重新部署到烏東頓巴斯地區作戰，烏克蘭則呼籲烏東居民立即撤離。烏克蘭軍隊必須要面臨在烏東地區和俄羅斯軍隊正面決戰，雙方為了爭奪烏東幾個城鎮，一定會投入更多的軍力和科技，來提升勝率和防阻對方，因此可預期的是，這樣打下來的結果，「一定會是死傷慘重」。

吳子嘉還說，他個人認為，烏東爆發正面決戰的時間已經非常接近，因為雙方都已經準備好幾天了，話也都放出去了，搞不好最近這幾天就會開打。

主持人劉寶傑問吳子嘉，所以烏東這場戰爭，意味著雙方打算圖窮匕見，攤牌進行一場決戰了嗎？吳子嘉說，就是一場會戰，回到二戰時候的作戰模式，兩軍打一場大會戰決勝負。