大陸對外經濟貿易大學國家對外開放研究院研究員李長安12日在大陸《環球時報》撰文指出，中小創新型企業的活躍程度往往是一國經濟活力的重要體現。近些年來興起的「瞪羚企業」，正在成為引領經濟發展和科技創新的一股新動力。值得關注的是，中國正成為誕生「瞪羚企業」的主要國家。日趨活躍的「瞪羚企業」也成為助力中國經濟抵禦疫情等衝擊、展現韌性的一大標誌。

李長安稱，「瞪羚企業」概念誕生於上世紀90年代，由美國麻省理工學院教授伯奇提出。按照解釋，「瞪羚企業」是高成長型企業。與瞪羚有共同特徵：個頭不大、跑得快、跳得高。這些企業不僅年增長速度迅猛，還能快速登陸資本市場。一個地區「瞪羚企業」數量越多，表明創新活力越強，發展速度越快。與「獨角獸」企業區別在於，「瞪羚企業」基本上都是剛剛跨過「死亡線」的中小型初創企業，而「獨角獸」公司則是已估值超過10億美元的大型企業。另外，與「獨角獸」企業相比，「瞪羚企業」更多是高科技創新型公司。

李長安表示，中國已成為全球「瞪羚企業」持續湧現主要國家之一。胡潤研究院不久前發布《2021胡潤全球瞪羚企業》顯示，全球525家「瞪羚企業」，中國占171家，僅次於美國201家。而且中國「瞪羚企業」發展迅猛，比上年增長七成多，比兩年前超過一倍。從地區分布，長三角地區共87家「瞪羚企業」，占大陸51％；粵港澳大灣區共31家，占大陸18％。從行業看，中國「瞪羚企業」一半以上從事生物科技、企業服務、人工智慧和健康科技行業。

李長安分析，中國「瞪羚企業」迅速成長得益於大陸國內經濟持續穩定的發展。改革開放40多年間，中國經濟增速年均超過9％。即便是遭受疫情衝擊時期，經濟增長在全球主要經濟體中仍保持前列。而持續多年的「大眾創業、萬眾創新」活動，為「瞪羚企業」大量湧現創造了條件。大陸國家工商總局資料顯示，截至2021年底，大陸登記在冊的市場主體達到1.54億戶，大陸日均新設企業由2012年的0.69萬戶持續增長到2021年的2.48萬戶。

不僅如此，營商環境改善為「瞪羚企業」的誕生和發展創造了良好外部條件。

李長安認為，以技術創新為主要特徵的「瞪羚企業」取得大發展，也得益於中國科技實力不斷增強。在新一輪以互聯網為代表的科技浪潮中，中國不但趕上了，而且在一些領域實現超越。如今，中國的專利申請數量已十多年位居世界第一，在5G、大數據、人工智慧等前沿領域，中國已占有一席之地。大量「瞪羚企業」的出現也是中國科技進步的必然結果。