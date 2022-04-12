宏碁(2353)與光陣三維攜手將軟硬體整合，搭配SpatialLabs體驗設計，在國立故宮博物院「多寶格的收、納、藏」特展中展出全新3D數位館藏互動體驗。

宏碁SpatialLabs技術讓觀看者無須配戴眼鏡，即可觀賞如同跳出螢幕般的立體3D模型成像。光陣三維高精度3D建模技術，搭配虛幻引擎應用開發，讓博物館觀賞體驗增添沉浸感、互動以及趣味。 宏碁與光陣三維攜手合作，以結合最先進的光學技術、顯示器、AI及即時渲染的SpatialLab技術，將故宮「多寶格的收、納、藏」特展文物以數位3D模型賦予全新立體3D互動體驗，參觀者無需配戴特殊眼鏡，就能看見畫面內容浮現在螢幕前，並直覺地利用手勢追蹤互動模式，以360度視角檢視文物。

宏碁空間運算產品事業業務發展總監許德箴說：「在這個實體與虛擬愈來愈融合的世代，SpatialLabs是一個極佳的媒介，透過最新顯像及AI等技術，讓3D數位物件與創作能更真實地被體驗。很高興SpatialLabs能幫助到故宮與光陣三維團隊，以創新方式來講述故事，將故宮的典藏與設計團隊的創意得以實現！」

宏碁SpatialLabs結合在光學、顯示器及感應等領域的先進技術運用，將虛擬世界更真實融入現實世界，為使用者提供最新、最直觀的裸視3D體驗。通過SpatialLabs技術，觀展者無需配戴特殊眼鏡，就能即時以立體3D模式360度欣賞文物的3D模型。透過搭載的UHD 4K螢幕，裸視立體3D影像清楚鮮明，突破過去2D螢幕在細節呈現上的限制，文物像是跳出螢幕般生動呈現在觀展者眼前。

光陣三維執行長陳韋廷說：「光陣三維3D建模演算法的實力，搭配宏碁SpatialLabs裸視3D的技術，我們能夠讓過去博物館觀展的體驗進化，不管是在數位典藏細節的呈現，又或是互動體驗的設計，實現過去觀展者從未有過的全新體驗！」

國立故宮博物院「多寶格的收、納、藏」特展即日起至8月16日展出，參觀者無須配戴3D眼鏡，即可體驗穿越世代的立體3D模型文物；未來，宏碁與光陣三維期許將持續攜手合作，讓真實與虛擬世界的界線模糊，體現虛實整合的科技願景。