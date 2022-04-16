宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮近年在元宇宙成為熱門話題前，即從科技界跨足藝文界深耕，投入搭建起文化＋科技共創平臺，讓文化透過創意發酵、再運用科技以創新方式呈現。他指出，元宇宙是技術進步下、已發生的產物，也是下一代互聯網技術的化身。

施振榮日前接受《彭博商業週刊（中文版）》訪談時，提及元宇宙主要由兩個單元構成，一是以電子為主的半導體和資訊裝置等硬體，另一個是軟體，廣義而言即為涵蓋各種內容。隨著元宇宙議題的興起，更多的前景擘畫、影響力也日益精彩、放大，但真正要落地，他也重申，最大的關鍵在於內容應用。

施振榮指出，元宇宙強化了視覺和感官體驗，本質上是下一代互聯網技術的「化身」，同時也是現有網路世界文化意義的延展，讓用戶的精神文化消費變得更豐富和多元化。儘管元宇宙可能會帶來技術和消費革命，但從文化角度來看，元宇宙不僅是一個關於生產力和生產關係的議題，還是一個人類要重新定義世界是什麼、人類的發展將走向何方的更高層次的叩問。

他進一步表示，元宇宙不再是未來，而是已經發生的技術進步的產物，是對下一代互聯網的探索和實踐。元宇宙的本質是極高的用戶體驗，本身所包含的互動式技術的進步，不僅帶來了社會運轉效率的提升，並且隨之帶來更多文化領域的創作可能性。

早在元宇宙話題發燒前幾年，施振榮即已從科技界跨足藝文界，不僅身體力行、擔任新年音樂會的製作人，2019年底時並與志同道合的夥伴攜手成立科文雙融公司，搭起文化＋科技共創平臺，從文化出發、創意發酵，再到運用科技完整呈現。

在施振榮對文化＋科技的元宇宙構想裡，現僅邁出了一小步，要從被動融合走向主動融合、從淺層次融合走向深層次融合，再從優勢領域融合走向全產業鏈融合……等，要做的事情還有很多。

但他深信，無論科技如何創新發展，從單方面的使用層面階段，到文化層面的醞釀，甚至到共創文化的階段，「以人為中心」而運轉的演進是唯一不變的。借助新技術，將會有越來越多的創作者、使用者將自身創作、生活等習慣遷移到虛擬世界中，而元宇宙技術也將帶來關乎到文藝創造方式與習慣改變的趨勢。

他進一步指出，「技術發展的道路是未定的，但技術發展趨勢卻是既定的。積極抱有期待的人會覺得元宇宙行進得很慢，但相反地，不在其中的人才會覺得怎麼變化來得這麼快。」

從硬體的角度來看，施振榮表示，人類的裸眼體驗最讓人感覺舒服，也是最被普遍接受、且看好的技術方向，因此一直以來討論的重點之一，就是元宇宙的硬體設備如何能為消費者帶來便捷舒服的沉浸式體驗。至於軟體方面，關鍵則在於提供內容創新與增值服務，因為元宇宙要落地的最大關鍵，還是內容應用。

至於內容要有所突破就一定要有自己的特色，例如從小眾領域切入、做一點嘗試，然後再慢慢做大、擴大影響力。在這過程中，小眾與否不是重點，但能不能變成經典、會不會被時間淘汰？就是關鍵。

施振榮提及他的目標，就是要以具有東方矽文明特色的內容，加上由人本智慧出發，在元宇宙定能創造出更高的價值。他期能以「東方矽文明」重塑中華文明，進而發揮如漢唐時期在世界上那樣的影響力。