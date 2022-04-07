日本一家電池新創業者7日表示，已選定中國大陸吉利汽車所生產的EV(電動車)，便於日後推出商用車隊服務，希望能為全球碳中和，甚至淨零碳排做出一些實質的貢獻。

這家是由學術界所主導，總部位於橫濱的3DOM成立於2014年，研發產品之一就是電池隔板。3DOM表示，用戶可透過會員付費以及租賃，取代花費較多的傳統買斷方式，就可享有碳中和的EV服務。

因為減少碳足跡是社會發展趨勢，中國大陸EV車商挾帶EV製造成本較低廉的優勢超車日本。因此，也讓3DOM與吉利汽車一拍即合。

3DOM指出，吉利小型電動貨卡的電池動力，將由自己合作的公共設施業者所提供，例如風力或其它綠色環保廠商等。至於租用這些電動貨卡的營運成本，也與使用傳統燃油的車隊差不多。

據悉，3DOM的EV新商用車隊將有約7,500輛，像是提供送貨，以及超市業者正在思考的各項服務。不過，3DOM並沒有進一步詳加說明。

除了3DOM外，排名日本前3大物流業者佐川急便(Sagawa Express)，計畫從2022年開始，將旗下所有7,200輛商用小車，全都換成廣西汽車的電動車。此外，另家日本同業古河物流(SBS Holdings)，也將使用東風汽車所生產的電動卡車。

目前，日本三菱汽車為日本郵政提供所需的EV。至於豐田汽車則搬出氫燃料電池EV，供部分便利商店試用。