全球疫情已然進入另一個新的階段，「新日常」(New Normal)概念開始加速落地，智邦(2345)子公司鈺登科技著手布局「新日常」帶來的創新轉型需求，針對企業用戶推出WFA系列方案，其中包括SD-WAN(軟體定義廣域網路)系列產品以及Pocket WFA AP無線路由器。

隨著全球疫情的發展，「新日常」進到實際社會活動中，從WFH到WFA(Work From Anywhere)混合式工作模式，代表的是突破傳統工作型態、場所、時間的限制、更強調高效率的工作生活型態；而在與病毒共存、或者清零抗疫的討論中，逐漸形成的是強調導入科技創新的精準疫調、科技防疫思維。

有鑑於「新日常」的生活新型態，智邦子公司鈺登科技 著手布局「新日常」帶來的創新轉型需求，針對企業用戶推出WFA系列方案，其中包括 SD-WAN系列產品以及Pocket WFA AP無線路由器。

另外，針對企業宿舍園區、連鎖商場、購物中心等場所疫調管理的需求，鈺登開發出可快速進行區域疫調的防疫雷達雲Smart Tracing方案，不需額外加購終端感測器，只需要搭配Wi-Fi AP與ecCLOUD雲端管理系統，透過實時區域人員活動數據分析，提供確診者接觸足跡清單、群聚熱點風險區接觸記錄等，即時掌握、快速應變，大幅縮短疫調時間。

鈺登的WFA SD-WAN方案，讓企業用戶能夠快速調整工作型態與組織運作方式，不被昂貴、複雜的設備投資所限制，能夠因應突發的營運變化，導入安全的VPN網路環境、降低昂貴的專線費用，讓在不同據點、不同地點的工作者，遠端使用企業內部網路環境與應用工具，也讓企業不受分支機構數量、地點的限制，維持高度的運作效率。

鈺登科技副總經理許登泰表示，鈺登所推出的WFA解決方案，強調輕量、高效、快應變、低門檻，面對持續變化的大環境，幫助企業隨時保持應變彈性，不論是WFH或者是WFA工作模式，都可提供如同在辦公室內工作的工作環境，除了維持企業運作不致中斷，更可透過鈺登提供的WFA解決方案，讓企業可以落地實現的新日常模式下，激發不同型式的創新應用，進一步提升整體營運效率。

鈺登Pocket WFA AP方案包括重量僅有82公克、口袋大小尺寸的SP-W2M-AC1200-WFH 無線基地台，搭配無線網路控制器EWS5203，將遠端工作網路環境功能放進口袋帶著走。Pocket WFA AP強調的零接觸部署(Zero-Touch Configuration)特點，在企業需要進行大規模建立遠端工作環境時，可將布建時間從幾天縮短到幾分鐘。