為了平抑持續急升的通膨，紐西蘭央行周三宣布大幅升息50個基點（2碼），將其基準利率一舉調升至1.50%，力道之大超乎經濟學家普遍預期。此為該央行連續第4次升息。

根據路透社對21位經濟學家所做的預測調查，所有受訪者都預期紐西蘭央行將調升其官方現金利率（OCR），但只有6位經濟學家認為這次會升息50個基點，其餘15位預期該央行將升息25個基點。

紐西蘭央行在聲明中表示，這次升息是20多年來動作最大的一次，這是為了將現金利率帶到更為中性的水準，並降低通膨預期持續升高帶來的風險。

該聲明指出，有鑑於全球經濟環境仍存在高度的不確定性，現在採取更大的動作，也為未來的政策提供更多的靈活性。

在讓激勵措施退場方面，紐西蘭央行一直是立場最激進的央行之一，其決策官員正試圖解決房市過熱與通膨飆升的問題。不過，紐西蘭現在正面臨最嚴重的一波新冠疫情，在放寬防疫規則的情況下，Omicron新冠變種病毒正在當地快速傳播。

該央行在會議紀要中指出，為了阻止通膨預期升高，並將產出、利率和未來匯率方面任何不必要波動降至最低，決策理事會成員一致認同「最確定」的政策路徑，是現在就更大幅度地提高官方現金利率，而非等到之後才行動。決策官員們並認為現在這個水準的基準利率仍具有激勵性。

在央行發布決議後，周三紐西蘭上漲0.5%，報0.6885美元，但仍遠低於最近觸及的5個月高點0.7034美元。