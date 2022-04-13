POS廠虹堡（5258）手握多家歐美支付大單，帶動今年首季營收衝上歷史次高，公司看好無人支付應用、新零售服務，以及SoftPOS為產業未來三大成長趨勢，尤其取得相關認證後，歐洲客戶拉貨力道逐步轉強，下半年挹注程度更高，預期在今年需求、業務、供給端都比去年樂觀的情況下，營收、獲利可望同步增溫。

虹堡13日舉辦法說，受惠歐洲、北美市場強勁復甦，目前訂單滿手，3月營收達5.06億元，年增39.43％，月增26.66％，累計首季營收14.07億元，較去年同期大增77.16％，在工作天數較少，並有缺料干擾之下，仍逆勢創下單季次高佳績。

虹堡表示，全球受到新冠疫情衝擊，使得去現金化產業應用加速升溫，且無人支付、零接觸趨勢儼然成形，即便進入後疫情時代，預期市場需求將持續成長。對於各國無人自助應用不同發展契機，關鍵是找到對的在地合作夥伴，以及提供軟硬體整合性的服務新零售應用及服務。

同時，新冠疫情也影響店家在雇用人員及投資設備較為謹慎，連帶創造新商機浮現，不少零售終端業者願意採用一些月租服務平台，以減少人力支出及一次性的設備投資。

此外，蘋果在今年初宣布將推出iPhone變成POS機的「Tap to Pay方案」，讓商店可以透過手機來提供非接觸支付的服務，虹堡看準未來發展趨勢，開發新解決方案，透過SoftPOS使交易可以安全且快速透過手機NCF讀取交易卡片資訊，將交易資料與後端系統連線完成交易。

展望後市，虹堡指出，先前積極開發的歐洲客戶在相關認證陸續通過後，下單力道逐步轉強，今年收成效益發酵，下半年挹注可望更為明顯，但目前缺料仍是較大問題，導致長短料情形，在手訂單尚未順利去化，將影響存貨周轉及拉長營運周期。

因應缺料問題，虹堡表示，將加速客戶產品替代料認證進度，並全面備妥資源，提升採購效率，生產上也會優先滿足高單價、高毛利的訂單，除了歐美地區訂單回籠，也看好無人自助商機持續發酵，未來仍有大幅成長空間。

虹堡表示，目前美國、歐洲、東南亞皆有設立分公司，且完成當地收單機構相關認證，在營收表現上已可見到全球布局成效。未來隨著無人自助應用，以及Android終端機切換，業績將有更顯著成長。