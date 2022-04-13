晶圓代工廠力積電（6770）法說後連遭外資調降目標價，最低下探49元，漣漪效應擴散到專攻成熟製程的二哥聯電（2303）身上，群益投顧最新降評「中立」，加上多家外資先前接連下修財務預期，凸顯二線晶圓代工廠前景共識持續鬆動。

晶圓代工二哥聯電身為成熟製程大廠，先前在半導體庫存修正、需求減緩等雜音頻傳之際，早就被外資接連下修財務預期，樂觀派的高盛、美銀證券、凱基投顧等，均曾調降股價預期，然未變更投資評等。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，根據供應鏈調查，不少晶圓代工業者的12吋晶圓成熟製程受無晶圓廠庫存調整影響，第二季產能利用率都未滿載，就聯電來看，就算客戶根據長約（LTA）給付更多費用，其28奈米製程仍難免受ISP需求疲軟衝擊。

另一方面，從單位售價、毛利率角度出發，蒲得宇說明，聯電毛利率自2020年下半年產業開啟向上循環以來表現不凡，進步幅度極大，換言之，萬一產業景氣進入反轉期，聯電恐要面臨更大的毛利率下滑風險。

群益投顧指出，聯電經營管理階層表示部分市場正經歷溫和修正，但並沒有影響聯電整體產能利用率，不過，考量終端市場傳出重複下單與需求反轉雜音，恐將使後續報價上漲有壓，因而降評「中立」，推測合理股價跌破50元、剩48.2元。