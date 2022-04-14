國際鎳及銅價飆漲，華新電力線纜及銅材、不鏽鋼及鎳金屬產銷價量齊揚，今年積極布局新能源產業，斥資3.8億美元，其中2億美元，向青山集團購入印尼旭日51％股權，另依持股比例，出資1.8億美元用於興建冰鎳廠及自建電廠工程款，以及添購設備。14日股價大漲1.25元而以35.50元開出，最高達37.40元，股價創1995年7月以來新高。

華新2020年為掌控不銹鋼原料來源，在印尼投資設鎳生鐵廠，4條生產線，總投資金額5億美元，2021年第二季起產線逐漸開出，下半年4條生產線全面開出，年產3.6萬噸鎳金屬，第一季全產全銷9千至1萬噸鎳金屬，主要銷售給印尼當地業者。

華新董事會剛決議，出資2億美元，向青山集團旗下Ever Rising及Berg Holding兩公司取得印尼PT.Sunny Metal Industry (旭日)50.1％股權，在印尼緯達貝青山工業園區，投資冰鎳產線及電廠建置。

華新指出，旭日2021年中開始興建工廠，4條冰鎳及RKEF (迴轉窯電爐) 產線，以及1座每小時發電量38萬KWH的自有電廠，預計2022年底完工，自有電廠預計2023年第二季完工。峻工前，華新預計依持股比例再提供工程款約1.8億美元。旭日2023年全產全銷，每年將可生產純鎳金屬55,000噸，為華新布局新能源產業之重要一步。

華新表示，華新本次取得過半旭日股權，投入冰鎳產線及電廠建置，完成後，華新整體鎳產量預計增加70％而約6.8萬噸，供應不銹鋼、EV電動車與儲能設備等製造廠商所需。