華新(1605)公布自結獲利，加上鎳價大漲，今天華新股價攻勢再起，盤中登上漲停，創下1995年6月以來新高。

華新自結3月每股盈餘0.59元，年增近80％，第一季稅後淨利38.17億元，較去年同期翻倍成長，每股盈餘1.11元。第一季強勁獲利表現，主要鎳生鐵需求帶動鎳價和不鏽鋼市場的成長，使得印尼華新鎳業貢獻度大幅提升。法人認為，雖然印尼華新鎳業去年開始量產，在印尼限電下第四季產能利用率仍達7成，華新持有印尼華新鎳業的股份去年第四季提升至92％，採用加速折舊法，印尼華新鎳業的製造成本未來將下降。

此外，不鏽鋼需求暢旺有利華新的製造和代理業務，而國內建築需求暢旺，以及離岸風場建設，都推升電線電纜的需求。

華新4月宣布收購印尼冰鎳廠，因冰鎳是製造正極材料之一硫酸鎳的來源，代表華新將成為鋰電池材料供應商，該廠預計2023年投產，華新投資印尼旭日公司可望在三年內回收投資成本。

因今年需求持續暢旺，法人估計今年營收及獲利呈現逐季走高，平均毛利率16％以上，全年營收及獲利估計10％～15％成長。