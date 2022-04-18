全球併購活動降溫 美國銀行Q1獲利下滑 23:322022/04/18 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國銀行18日公布首季（3月底止）財報顯示，上季營收年增2％至232億美元，獲利從去年同期的81億美元跌至71億美元，相當於每股80美分，高於市場預估的營收231億美元與獲利每股75美分。美國銀行獲利下滑，主因在於全球併購活動降溫拖累該公司投資銀行業務。 疫情時期榮景結束 美大型銀行首季獲利衰退 升息趨勢下 國際板債市發行量今年面臨三變數 #億美 #美國銀行 #全球併購活動 #降溫 #獲利下滑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國財報季登場 分析師看衰獲利 03:362022/04/14 財經 美升息與縮表疑慮 資金轉進全球與新興市場 21:422022/04/18 財經 馬斯克開價430億美元 收購推特 04:102022/04/16 話題觀察 馬斯克提議430億美元買推特 稱若不成交恐賣持股 13:012022/04/15 國際 特斯拉Q1財報將出爐 上海廠18日可望復工 09:222022/04/17 財經 穆斯克出價430億美元想買推特 卻阻礙重重 22:212022/04/15 財經 華新股價續漲 創近27年來新高 13:452022/04/14 財經 台積電今年資本支出 維持400億至440億美元 16:062022/04/14 財經 谷歌今年將在美投資95億美元 20:152022/04/13 財經 KKR擬收購資安企業Barracuda 交易價值估40億美元 07:102022/04/13 財經 協助窮國永續發展 Global Citizen推6基金籌資 11:132022/04/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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