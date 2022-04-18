美國銀行18日公布首季（3月底止）財報顯示，上季營收年增2％至232億美元，獲利從去年同期的81億美元跌至71億美元，相當於每股80美分，高於市場預估的營收231億美元與獲利每股75美分。美國銀行獲利下滑，主因在於全球併購活動降溫拖累該公司投資銀行業務。