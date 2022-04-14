國內疫情升溫，再度衝擊旅遊業！新竹縣政府交旅處推出「新竹走走」小旅行，主打新埔和竹東兩條全新路線，在每天都爆400例以上確診影響下，報名情況不如預期，文化局的龍瑛宗文學地景小旅行，目前報名更只有個位數。

縣府交旅處長游志祥表示，去年11月疫情和緩時，推出「新竹走走」旅遊品牌，主打「新竹關西走走」及「新竹北埔走走」2條路線，15人就開團成行，共有23團每團都超過20人，參加的400多名遊客對小旅行都給予好評。

交旅處今年想趁勝追擊，主打探索竹縣在地的好味道，從4月推出「竹東走走文青線：遶市場、巡水圳，追溯竹東源頭之旅」和「新埔走走親子線：實境親子遊戲，體驗客家香火之美」2條全新路線。

游志祥說，「竹東走走」將帶遊客到全台最大的竹東客家傳統市場，品嘗最道地的客家美食，體驗在地的人文風情，「新埔走走」則以親子同樂的實境遊戲設計，參訪新埔潘屋等家 廟，認識客家香火之美。

未料，3月26日桃園大潭電廠新豐移工宿舍爆發群聚感染後，桃竹疫情開始連環爆，近來全國每天都超過400個以上確診案例，讓竹東和新埔小旅行的報名情形都不是很理想。

游志祥說，特別是主打親子的新埔走走，家長都會擔心孩子未打疫苗染疫，16日是勉強開團，24日竹東走走報名約7成，5月的團報名都不到5成，若疫情持續升溫，每團參加人數未達開團標準，將會勢情況取消。

文化局長李安妤說，該局和龍瑛宗文學藝術教育基金會舉辦2場龍瑛宗北埔文學地景小旅行，每場限量20人，受疫情影響第1場有15人參加，23日第2場目前僅有9人報名，歡迎喜愛文學的民眾參加，從龍瑛宗的文學視角穿越過去與現在，識識不一樣的北埔老街。