《金融股》董座、副董請辭 三商壽：實踐全經理人經營 16:492022/04/14 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三商壽(2867)董事長陳翔玠及副董事長翁翠君，在今天召開的董事會會後請辭，董事長由總經理陳宏昇暫時代理。 三商壽表示，近年來積極推動專業經理人機制，並落實公司治理，董事長陳翔玠及副董事長翁翠君在完成階段性任務下，順應趨勢，實踐全經理人經營，讓專業優秀人士接續帶領公司向前邁進。 江宏傑辭《全明星》洩徵兆 爆淡出演藝圈回歸初心 獨》企業30歲轉型 三商壽陳翔玠給內部一封信 #三商壽 #請辭 #實踐 #經理人 #經營 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 吳東亮邀產官學領袖共同獻策 台新30永續淨零論壇 22日登場 04:102022/04/13 金融．稅務 東森斥資百億打造林口總部 提供逾萬工作機會 03:272022/04/14 財經 外資送暖 東協股市小幅吸金 04:102022/04/13 投資理財 土地銀行召開行務會議 提今年5大營運重點 19:252022/04/12 財經 糧農共好綠色永續 福壽實業百年經營 04:102022/04/14 產業特刊 專家傳真－突破財務指標限制：數據分析與機器學習技術 04:102022/04/11 專題周報 橘焱胡同掛牌興櫃 每股35元 10:432022/04/13 財經 震撼彈 三商壽兩大股東突辭董事長與副董 16:332022/04/14 財經 橘焱胡同4/13登錄興櫃 線上線下多角化經營 19:102022/04/12 財經 戲劇性轉折 吳榮傑扮演關鍵人物 04:102022/04/14 財經要聞 和泰公益夢想家 青年守護海洋 04:102022/04/10 產業．科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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