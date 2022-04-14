三商壽(2867)董事長陳翔玠及副董事長翁翠君，在今天召開的董事會會後請辭，董事長由總經理陳宏昇暫時代理。

三商壽表示，近年來積極推動專業經理人機制，並落實公司治理，董事長陳翔玠及副董事長翁翠君在完成階段性任務下，順應趨勢，實踐全經理人經營，讓專業優秀人士接續帶領公司向前邁進。