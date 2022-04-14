越南河靜鋼調漲6月鋼品價 每公噸漲20～35美元 19:122022/04/14 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到原料成本高漲影響，越南河靜鋼14日開出的6月份內銷盤價，全面調漲價格，熱軋每公噸漲20美元，線材每公噸調漲35美元，這是連續三個月漲價。 河靜鋼這項漲價舉動，市場預期，中鋼將於15日開出的5月份內銷盤價可望順勢調漲，以反映原料成本。 鋼鐵股擁雙高 13檔紅通通 《電纜股》績優價俏 華新超High #中鋼 #河靜鋼 #調漲 #每公噸漲 #日開出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉鋼4月調漲售價 Q2拚轉盈 04:102022/04/13 證券．權證 《類股》3利多撐腰 鋼鐵人飛高 12:392022/04/13 財經 交長：台鐵無漲價計畫 04:102022/04/12 財經要聞 中鋼棒線 Q2提前滿單 04:102022/04/08 證券．權證 嘉鋼4月調漲鑄件售價 第二季可望轉虧為盈 14:502022/04/12 財經 熱門股－盛餘 量價得宜挑戰前高 04:102022/04/14 證券．權證 飼料成本大漲成本吃緊 生乳收購價調漲沒共識 17:092022/04/14 寶島 豐興本週盤價 全面維持平盤 13:442022/04/11 財經 中鋼3月熱轉、4月更旺 04:102022/04/12 財經要聞 中鋼3月營收416.62億 創近四個月來單月新高 16:062022/04/11 財經 中鋼5月內銷盤價看漲 04:102022/04/12 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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