受到原料成本高漲影響，越南河靜鋼14日開出的6月份內銷盤價，全面調漲價格，熱軋每公噸漲20美元，線材每公噸調漲35美元，這是連續三個月漲價。

河靜鋼這項漲價舉動，市場預期，中鋼將於15日開出的5月份內銷盤價可望順勢調漲，以反映原料成本。