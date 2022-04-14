梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）今年重返「鐘表與奇蹟」表展(Watches and Wonders)，自然是有備而來，一出手就是藝術等級的曠世巨作，以「Poetry of Time時間的詩篇」為主題發表一系列的年度新作品，其中以結合珠寶工藝與製表技術的機械鐘最受矚目，而且不只有一件，是三件，成為今年表展上最美麗的焦點。

梵克雅寶Planetarium automaton機械鐘，將整個星系蒐羅其中，十分唯美浪漫。（ Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Fontaine aux Oiseaux機械鐘，兩隻鳥會繞著水池調情，十分可愛。（ Van Cleef & Arpels提供）

具玩賞功能、做工精緻的機械鐘，向來是皇室貴族傳世的珍藏，梵克雅寶的三款機械鐘巧妙結合珠寶工藝與製表技術，充滿了詩意與趣味，其中一款名為Planetarium automaton機械鐘，以「Poetic Astronomy」詩意星象為主題，將整個星系蒐羅其中，巧奪天工的機械驅動行星運轉，座鐘內有音樂盒，以鐘琴音簧演奏特別為作品編寫的旋律，令人歎為觀止。

梵克雅寶Reveries de Berylline機械鐘，花朵?放時蜂鳥現身，嘴裡啣著一顆藍寶石。（ Van Cleef & Arpels提供）

另一件Fontaine aux Oiseaux機械鐘則以一對鳥在蓮花水池調情為主題，公鳥與母鳥在池畔繞圈圈，時而欲拒還迎，時而若及若離，十分俏皮有趣。第三件作品是Reveries de Berylline機械鐘，以蜂鳥為主角，座鐘上的花朵會緩緩綻放，花朵中央的蜂鳥現身，嘴裡啣著一顆淡紫色藍寶石，十分精巧，充分展現世家千錘百鍊的工藝造詣。

梵克雅寶Lady Arpels Ballerine Enchantee 腕表，蝴蝶仙子唯美浪漫。（ Van Cleef & Arpels提供）

另有Poetic Complications詩意複雜系列兩款花朵風Lady Arpels Heures Florales珠寶表，有粉藍和粉紅兩款色系，以精湛工藝重見大自然的蓬勃生機，立體花朵十分鮮活，猶置身梵克雅寶的絢麗花園，十分浪漫。

梵克雅寶Lady Arpels Heures Florales Cerisier珠寶表。（Van Cleef & Arpels提供）

以舞蹈藝術為經典的芭蕾舞伶珠寶表今年也有新作品，一款Lady

梵克雅寶Lady Duo de Lions腕表，成雙成對的獅子象徵愛情。（ Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Lady Duo de Lapins腕表，萌兔成雙，十分可愛。（ Van Cleef & Arpels提供）

Arpels Ballerine Enchantee腕表注入新意，化身蝴蝶仙子翩翩起舞。以成雙成對的動物詮釋愛情的Lady Duo de Lapins和Lady Duo de Lions，浪漫指數破表。