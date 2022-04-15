大陸銀保監會統計資訊與風險監測部負責人劉忠瑞15日在新聞發布會上表示，當前金融業運行總體平穩，但也關注到內外部環境不穩定、不確定性因素在增多，從國家層面來說，擬設立金融穩定保障基金，目前相關工作正在推進。初步考慮金融穩定基金用於具有系統性隱患的重大風險、發揮常規化風險處置作用的存款保險與行業保障基金都是金融安全網必不可少的部分。

回顧大陸國務院3月25日發佈了《關於落實＜政府工作報告＞重點工作分工的意見》，明確設立金融穩定保障基金工作由中國人民銀行帶頭。劉忠瑞表示，下一步將積極配合人行，研究完善相關法規和機制安排，儘快推動設立金融穩定保障基金，為重大風險處置積蓄好後備資金。

此外，據第一財經引述劉忠瑞說，從銀保監會層面來說，分別成立於1995年和2014年的保險保障基金、信託業保障基金，是大陸金融安全網的重要組成部分。近期也對兩個基金的管理辦法進行修訂，包含對基金募集使用、管理機制等進行了優化，增強基金費率的科學性、合理性與可持續能力。