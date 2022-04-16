日本知名作家乙武洋匡，當年出版勵志自傳《五體不滿足》聲名大噪，未料2016年爆出外遇醜聞，偷吃對象多達50名，導致15年婚姻宣告破局，形象也徹底崩壞，轉換跑道當YouTuber的他，日前公開自己吃泡麵的過程，行動自如的模樣讓網友驚嘆好厲害。

乙武洋匡在YouTube頻道上傳一支吃泡麵的影片，過程中只見他先用嘴巴咬起泡麵包裝，雖然沒有雙手輔助，但他用臉頰搭配手臂夾住筷子，接著全程一語不發靜靜的享用，甚至還用手臂搭配筷子，撈起剩餘的麵條，最後用嘴咬起碗的邊緣，喝下碗內湯汁，行動自如的模樣讓網友驚呼難以想像，完全就跟普通人沒有兩樣，這部影片至今吸引超過3萬人觀看。

乙武洋匡在YouTube上傳吃泡麵的影片，過程中沒有雙手輔助，卻行動自如，讓人佩服不已。（乙武洋匡的熱情教室 YouTube）

不過乙武洋匡厲害的還不僅於此，他2020年在推特宣布不透過任何幫助自己爬樓梯，更透過拍攝影片，記錄這段時間爬樓梯的畫面，藉此激勵自己，日前除了分享一口氣爬了60層樓的照片，更表示光2021年就完成11500層樓，強調今年也會持續這項運動，除了超狂體力讓網友驚呼不可思議之外，也紛紛被他的精神所感動。

乙武洋匡自傳《五體不滿足》，講述患有先天性四肢切斷症，靠著旁人協助加上自身努力，克服身體障礙，考上早稻田大學的勵志故事，因此成為暢銷作家，不過2016年乙武洋匡卻被爆和5名女子關係不單純，在外大搞婚外情，又被抖出獵豔對象多達50人，被網友譏笑是「下體大滿足」。