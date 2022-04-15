51歲性感女神鍾麗緹，是演藝圈著名美魔女，出道多年仍保養得宜，平時喜愛透過社群分享生活近況的她，近日在影音平台發布一段13秒的熱舞影片，只見她穿著全身黑自信跳舞，狀態看起來相當不錯，但她卻遭網友酸「油膩、有點胖」，她也高EQ正面回應。

鍾麗緹近日發布一段熱舞影片，只見她穿著黑色貼身套裝，在鏡頭前盡情扭動，看上去相當青春有活力，51歲仍狀態超好，不過卻有部分網友留言吐槽，「能不能穿點適合自己年齡的衣服」、「這衣品一言難盡」、「為什麼我看著很尷尬」、「油膩」、「包得像粽子一樣」。

鍾麗緹熱舞遭酸。(圖／取自鍾麗緹抖音)

鍾麗緹大方回應網友。(圖／取自鍾麗緹抖音)

對於網友酸「我覺得她衣品有問題」，鍾麗緹也高EQ回應「這個是我鍛鍊的衣服，最主要的是舒服、適合運動，所以姐姐沒考慮這麼多，下次注意，不穿黑色塑膠袋了，一定美美的」。

另外，有網友表示「女神啊，現在的你不是過去的你了，別這樣打扮啦」，她也自信回「現在的我跟以前的我始終沒變，因為我的心態一直都是22歲，重要的是我們女人都要多愛自己，健康和自信是最美麗的」。