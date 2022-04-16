華南金在6月17日的董事會全面改選，提名董事名單出爐。根據最新出爐的名單，除了財政部提名的張雲鵬、李耀卿直接由財政部代表身份出任，被視為金控董總人選之外，華南金此次改選亦維持4席獨立董事，並由公股、民股各派2席，公民股也各派一席自然人董事，其中，公股所推派的自然人董事為東吳大學會計系副教授鄭竹君，民股則以先前已為華南金董事，有中纖集團家族背景的沈嘉瑩，此次改為自然人董事。

一直以來華南金董總有別於其他公股代表，是直接以財政部法人董事被提名，而根據華南金這份新提名的名單，財政部提名的張雲鵬、李耀卿，因此已可說確定為金控董事長、總經理，只待6月17日完成改選程序。

而2席獨董裡，公股推派代表除了現任獨董林國全續任之外，另一席獨董則由前央行會計處處長吳癸森改派為陽明大學資訊管理資訊管理與財務金融系副教授林瑞嘉，而公股法人董事裡，此次政大副教長王文杰也以出任台銀法人代表，加入華南金的公股董事陣營。

由於公民股之間已對此次的改選有一定的默契，因此，此次的提名與董事會總席次相符，並未超額提名，在6月17日改選之後將全部當選為新任華南金董事。

根據這份最新出爐的華南金6月17日改選的董事提名名單，在一般董事的15席裡，公股8席、民股7席，另外，4席獨立董事，公民股則各推派席，公股提名的8席名單，張雲鵬、李耀卿以財政部的法人代表名義出任，而其他公股代表除了自然人董事鄭竹君之外，其他都以台銀法人董事出任，包括鄭士卿、王安邦、王昭文、王文杰、蔡偉德。

而民股陣營方面，將續任金控副董事長的林明成，和銀行副董事長林知延，和次子林知佑、林志揚，則以林熊徵學田基金會法人代表出任，而華南永昌證券的許博偉家族成員包括許元禎、許陳安瀾，則以和泉投資代表出任。