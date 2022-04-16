大陸提出雙碳目標影響各層面，對此，清華大學國家金融研究院院長，IMF原副總裁朱民表示，中國人民銀行該因此建構零碳金融體系，需要打造和碳中和一致的中國模式的結構性貨幣政策。

界面新聞報導，朱民對表示，人行應該要積極推行結構性貨幣政策和零碳宏觀審慎框架。其次，可以通過非中性的價格型和數量型貨幣政策，糾正金融體系相對價格的扭曲，以支持碳中和轉型，並實現社會效用的最大化。最後，人行有豐富的「窗口指導」經驗，疫情危機中的普惠金融再貨款制對經濟發展和就業穩定發揮了很好的作用。需要把它理論化、系統化，並且把傳導機制等模型全部做好，這將開創世界先例。

朱民認為，碳中和其實是在根本上顛覆性地再造中國未來經濟發展的模式，以及整個經濟結構。整個經濟結構將從高碳走向低碳，能源革命、經濟創新也將重塑整個製造業。金融業必須在這個過程中適應實體經濟的發展。