朱民：中美利差倒掛不需過多擔憂 中國貨幣政策空間仍多 17:142022/04/22 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／中國政府網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前國際貨幣基金組織副總裁、北京清華大學國家金融研究院院長朱民，今在博鰲亞洲論壇表示，在美國聯準會啟動收縮政策的背景下，全球升息潮啟幕，中國貨幣政策「不升反降」，中美利差倒掛的問題，備受關注，他認為不需要過多擔憂，是中國利率市場化可能出現的正常現像，中國的貨幣政策空間還有很多。 朱民說，中國現在的準備金率加權平均在8％左右，利率水平經過數次調整，現在還是4.5％，所以利率水平還是有很大空間。同時，中國還有其他的工具箱。 易綱：中國貨幣政策首要任務維護物價穩定 《國際產業》中國封控打亂供應鏈 郭明錤：蘋果打算這樣做 #中國 #朱民 #中美利差 #倒掛 #過多 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－政策支持力度不足 待股市落底訊號 04:102022/04/22 全球財經 台中國際旅展疫情衝擊人潮 好康爆增搶客源 15:482022/04/22 生活 大陸堅持底線思維 對美觀其行 04:102022/04/22 產業財經 《國際經濟》抑通膨 白宮副國安顧問出這招 15:192022/04/22 財經 藍質疑找藉口 怎可能買不到疫苗 04:102022/04/22 政治要聞 藥局進貨價是台電的2.5倍 快篩劑圖利誰 04:102022/04/22 生活新聞 ESG準則將上路 陸企挑戰大 04:102022/04/22 全球財經 滴滴殺到1字頭 下場不妙！謝金河爆沒有馬雲 這大咖慘了 08:482022/04/22 財經 影》陸給線索 003型航母即將公開亮相 年內下水 15:002022/04/22 軍事 國戰會論壇》外資賣超台股：台灣與戰爭的距離（羅慶生） 08:002022/04/22 海納百川 《基金》中國氣候基金市場迅速擴張 2021年首次超過美國 14:392022/04/22 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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