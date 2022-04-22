前國際貨幣基金組織副總裁、北京清華大學國家金融研究院院長朱民，今在博鰲亞洲論壇表示，在美國聯準會啟動收縮政策的背景下，全球升息潮啟幕，中國貨幣政策「不升反降」，中美利差倒掛的問題，備受關注，他認為不需要過多擔憂，是中國利率市場化可能出現的正常現像，中國的貨幣政策空間還有很多。

朱民說，中國現在的準備金率加權平均在8％左右，利率水平經過數次調整，現在還是4.5％，所以利率水平還是有很大空間。同時，中國還有其他的工具箱。