大陸網約車龍頭滴滴(DIDI.US)16日晚間宣佈，將於5月23日晚上7時在北京召開臨時股東大會，就公司的美國存託股票在紐約證券交易所的自願退市進行投票，在退市完成前，公司將不會申請其股份在其他任何證券交易所上市。

滴滴指出，公司正全力配合網路安全審查，經董事會審慎考慮，董事會授權公司召開股東大會，就自願美國退市進行表決，其中，滴滴B類股份投資者將以每股1票方式投票，與A類股份相同。為更好地配合網路安全審查及整改措施，在完成退市前，公司將不會申請在其他交易所上市，並且將不參與在OTC粉單市場交易。

滴滴並公佈未經審計的2021年第4財季財報。財報顯示，截至2021年12月31日，滴滴第4季度實現營收407.77億元(人民幣，下同)，年減12.68％；第4季度經營虧損達81.3億元，相較去年同期虧損85.64億元下滑5.07％；淨虧損1.71億元，相較去年同期虧損72.31億元大幅收窄虧損幅度。