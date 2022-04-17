上海市經信委曝光的首批優先復工復產「白名單」中，主要以汽車相關產業鏈為主，共249家，包括上海大眾、上汽通用、特斯拉等。同時，台積電松江廠、日月光半導體浦東上海總部也以「經濟支撐類」為由，被列入名單當中，捷敏-KY嘉定廠也位列其中。

上海市經信委16日晚間發布《上海市工業企業復工複產疫情防控指引（第一版）》，第一批擬復工復產的企業除汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業企業外，還包括諸多運行保障類、經濟支撐類企業。

在名單中，與汽車相關的企業249家。整車製造商的名單裡有上海大眾、上汽通用、特斯拉。臨港片區把特斯拉列為「必需復工的停產企業」。

上汽集團也下發了《關於下發上海汽車集團股份有限公司復工復產疫情防控工作指南的通知》。其中提到，上汽各生產企業即日起將對復工復產準備情況進行排摸，排摸結果將於 4 月 17 日（周日）前進行回饋，各生產企業根據排摸情況於 4 月 18 日（週一）開始啟動復工復產的壓力測試。

台積電松江廠、日月光半導體浦東上海總部均以「經濟支撐類」為由，被列入名單當中。大陸晶圓代工龍頭中芯國際也在名單之內。在此之前，台積電曾公告因疫情，松江廠實行閉環管理。