國泰世華銀行與蝦皮購物合作，發行「國泰世華蝦皮購物聯名卡」，有立委質疑蝦皮客戶資料恐被賣掉，有國安疑慮；蝦皮表示，作為新加坡科技公司，嚴格遵守各市場當地法規，且蝦皮股權完全公開透明，合乎台灣投資法規，目前最大投資來源為新加坡及美國，無任何國安疑慮。

蝦皮表示，母公司Sea去年8月也申請通過成為美台商業協會會員，被該商會認定為推動台美經貿合作的企業之一；美台商業協會會長韓儒伯在Sea加入時曾經表示，Sea為美國上市公司，除新加坡創始人團隊外，美國投資人已經成為Sea最大股東，美台商業協會期待Sea持續提升台美雙邊合作，並持續作為開放且公平貿易的倡議者。

蝦皮購物是台灣、東南亞地區線上購物品牌，從2015年成立於新加坡，布局馬來西亞、泰國、台灣、印尼、越南以及菲律賓等七大市場，蝦皮購物母公司Sea也是首間於紐交所上市的東南亞互聯網企業，股票代碼為SE。