網路購物是現代人的趨勢，網購電商也頻頻祭出免運費、折扣優惠攬客，不過有時卻會遇到許多莫名狀況，藝人金剛（李信樵）透露在蝦皮買了東西，沒想到突然被取消訂單，事後得知原因後，讓他無奈表示：「恆春真的要開始變離島了嗎？」

金剛日前在蝦皮買了1110元的商品，沒想到訂單卻無預警遭到取消，讓他當下一頭霧水不知道發生什麼狀況，私訊詢問發生什麼事，後來收到對方私訊，只見內容寫道：「貨運公司這個月起恆春不配送唷，屬於加價區域，不好意思」，這理由讓金剛難以置信，直呼：「恆春真的要開始變離島了嗎」，還不忘附上大哭的表情符號，足已見得心中的無奈。

金剛蝦皮訂單遭取消，得到賣家「貨運公司這個月起恆春不配送唷，屬於加價區域」。（aloha6969 IG）

金剛和小嫻交往後定居恆春，兩人揮去過往明星光環，選擇擺攤賣雞翅，吸引不少顧客上門，業績開出紅盤，不過日前小嫻卻在網上發動態投票問粉絲「要不要退出擺攤界？」引發外界好奇兩人是否遇到挫折？根據《三立新聞網》報導，小嫻低調表示目前事情已解決了，強調「我又回到擺攤界了」。

小嫻曾透露預計今年年後會帶男友回家見父母，金剛表示已經做好被黃父出考題的心理準備，這也讓外界好奇穩定交往1年多的兩人，是否會有更進一步的計畫，小嫻和金剛異口同聲表示，先把現在的生活過好，儀式性的東西不是重點，強調「能在一起就很開心了」。