「賞心苑」提供師生1處造美、追美的好地方。校方希望美麗的角落成為大家的祕密花園和培養生活美學的小搖籃。（金湖國小提供）

校方也特別感謝聖祖公司捐贈扭蛋機，協助湖小推動閱讀教育，讓疫情下簡化的儀式仍充滿溫馨感動。（金湖國小提供）

金門金湖國小美感空間「賞心苑」今天落成啟用，明亮爽朗的空間搭配簡約的展架，提供師生1處造美、追美的好地方，校方希望美麗的角落成為大家的祕密花園和培養生活美學的小搖籃。

搭配「世界閱讀日」正式啟用，也辦理閱讀、藝文學習成果展的「賞心苑」，未來以讓學童從小推開設計窗口，透過參與校園環境再造、美化，學習將美學落實在日常生活為目標。校方也特別感謝聖祖公司捐贈扭蛋機，協助湖小推動閱讀教育，讓疫情下簡化的儀式仍充滿溫馨感動。

校長陳為信說明，「賞心苑」的功能規畫在將在地自然、人文融入校園景觀，如「聚落守護神」風獅爺、特殊鳥種戴勝和國際保育動物歐亞水獺等地方元素，經由美學概念導入和運用的過程，讓教學課程更加多元化和活潑化，也因為生活實踐和「做中學、學中做」體驗也讓學習起到加乘效果，而從發想、設計到呈現的作品，都會是師生共同的集體記憶。

縣府教育處也期待「賞心苑」播下美學種子，在師生共同灌溉下萌芽成長，讓湖小校園成為師生揮灑美麗的空間，也為未來金門公共空間和裝置藝術，從小培育一些有基本美學素養，有設計製作概念或懂得欣賞、品味的基礎人才。