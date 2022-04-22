大陸上海等地白名單企業陸續復產復工，積壓訂單釋出貨量還要再等等！今（22）日公布最新一周SCFI指數連續14周走跌，小跌0.77％至4,195.98點，其中遠東到美西線運價連三周持平，但美東線上下震盪轉為修正4美元，歐洲線則續跌1.1％。

貨代業者估，五一長假後貨量有機會快速回升，帶動運價反彈。

據本周最新報價，遠東到美西航線每40呎櫃運價7,860美元，連3周持平；遠東到美東線每40呎櫃運價10,645美元，小跌4美元、周跌0.03％；遠東到歐洲運價每20呎櫃運價6,016美元，下跌70美元、周跌1.15％；遠東到地中海運價每20呎櫃運價6,690美元，下跌48美元、周跌0.71％。

近洋線方面，遠東到日本關西、關東每20呎櫃運價持平；遠東到東南亞運價1,015美元，下跌19美元、跌幅1.93％；遠東到韓國線運費小跌6美元。