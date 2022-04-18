防疫指揮中心成立至今，在疫苗問題上，朝令夕改、前後矛盾已是「新常態」，過去，在採購復星代理BNT、高端緊急授權、青少年接種、混打等決策時，都是指揮中心說了算；現在疫情緊急、青少年染疫風險大增，對於開放6至11歲接種莫德納疫苗，指揮中心卻以莫德納「尚未提出該年齡層適應證說明」為由，遲不確定接種日期。

防疫學會理事長王任賢批評指揮中心，過去在疫苗決策上都是政治考量，現在青少年染疫風險上升，卻拿「學理」（沒有適應證說明）當成拖延接種的擋箭牌，讓人難以理解。

台灣確診數自3月下旬開始攀升，但對於6至11歲兒童接種莫德納，疫情指揮中心拖了快3周才於4月17日宣布，批准緊急使用授權（EUA），至於開打日期，還要等周三（20日）專家會議決定。

指揮中心的推托之詞主要是美國FDA至今未批評青少年接種莫德納的緊急授權，但據王任賢了解，莫德納是因為找不齊青少年接種的實驗數據，才會至今未申請6至11歲接種的緊急授權。

儘管美國尚未批准施青少年接種莫德納，不過包括加拿大、澳洲、歐盟等都已批准6歲以上兒童施打；澳洲防疫單位指出，臨床實驗證明，莫德納會引發兒童較強的免疫反應，不過大多數副作用是輕微和短期的，類似接種BNT所出現的副作用。

王任賢指出，指揮中心遲不開放6至11歲打莫德納，是因為莫德納尚未提出該年齡層接種的適應症說明，但高端有提出適應症說明嗎？指揮中心還不是也批准。

至於已經有5至11歲適應症說明的BNT疫苗，國內現在卻缺貨，王任賢指出，缺貨還是因為指揮中心的政治考量，如果不要堅持「不貼簡體字說明」、「直接由德國原廠供貨」，台灣怎麼會買不到BNT疫苗？