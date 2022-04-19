亞洲匯市19日交易時，日圓兌換美元匯價又再走貶，目前已經貶破127價位。同時，疲弱的日圓也創下至少50年以來，最長的一段貶勢。

日圓從3月開始約在116的價位，像溜滑梯一樣滑到目前快要128的位置，短短1個半月左右，貶幅近1成。18日，連鼓吹日幣走貶有利日本經濟成長的央行行長黑田東彥，都受不了出來喊話，疾呼日圓貶短期貶過頭不利景氣。

追根究底，為打壓通膨氣焰的聯準會已開始升息，未來市場預期還會升更多，才是造成美元強勢主因之一。加拿大帝國商業銀行（CIBC）指出，聯準會與日本央行立場不同，前者要拽下通膨，後者則是要拉升經濟。

專家學者則認為，日本央行現在正在下一盤險棋，就要看當地政府還會不會支持黑田，繼續使用超寬鬆貨幣來激發景氣復甦的政策。日本通膨雖不若歐美各國如此大漲，但很久沒看過物價上漲的日本民眾現在還是蠻有感的。

日幣在4月曾一度貶至20年低點，現在更是貶到50年以來最長一段時間，一直都在走弱的頹勢。1971年的美國政府宣布，美元發行脫鉤金本位制。同年，也是彭博社開始編撰日圓匯價相關指數資料。

19日，日圓與美元匯價曾來到127.52，日本匯銀人士預測，未來不久日幣會續貶至130價位附近。而在美國聖路易斯聯邦準備銀行預估，聯準會為了鎮住大漲的通膨，應不排斥下猛藥1次就升息3碼之後，美元也應聲走高。