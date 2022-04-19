佳世達董事長暨執行長陳其宏獲頒潘文淵文教基金會ERSO Award，基金會肯定陳其宏成功帶領佳世達轉型成為跨領域的科技服務與醫療集團，在產業價值鏈上擔任技術整合及通路服務之角色，帶領佳世達組建大艦隊，不僅維繫全球顯示器和投影機領導地位，更成為醫療服務、5G網通與智慧零售等數位轉型解決方案的佼佼者，因此給予殊榮肯定。 ERSO Award為表彰臺灣半導體、電子、資通訊、光電及顯示等產業有傑出貢獻之人士，今年邁入第16年，更已表彰52位臺灣產業傑出領導人，期望延續科技人才的精神，帶動新科技產業創新發展。 今年ERSO Award的得獎人包括佳世達董事長陳其宏、友達董事長暨執行長彭双浪、台達電執行長鄭平、久元電子董事長／宏齊科技董事長兼總經理汪秉龍共4位，表彰他們在電腦電子設備、光電領域、半導體等領域的貢獻卓著，期許未來持續發揮卓越才能，協助產業提升競爭力。 佳世達自2014年設立價值轉型目標，陳其宏設定「2022年高附加價值事業營收過半」之願景，以「優化現有事業、加速醫療事業、開發智慧解決方案和布局5G網通事業」為四大營運方針，八年來成功帶領企業轉型布局新事業。 佳世達以聯合隱形冠軍的大艦隊模式，結合海內外的隱形冠軍，共同打造高附加價值的新事業，以佳世達為資源平台，以互惠雙贏的運作模式，帶領佳世達和聯合艦隊的夥伴屢屢開創事業新局，佳世達去年營收已較2014年成長翻倍、獲利增加約五倍，聯合艦隊夥伴如友通、羅昇、明泰、拍檔等也持續擴充事業版圖，將佳世達的價值轉型，進一步提升為台灣產業的價值轉型新模式。