大上海區封閉管理衝擊台灣資通訊供應鏈，佳世達董事長陳其宏表示，集團在初期就啟動分區分流管控，廠內還是營運，但是一個產品400～500個零件，要降低缺料的衝擊的確是大挑戰。目前也透過桃園廠和越南廠生產支援，降低衝擊，未來基於分散風險的考量，越南廠區的產能還會加速放大。

陳其宏表示，從3月開始上海就有管制措施，集團大本營在蘇州、昆山，長三角有很多台灣大廠，我們很快就啟動應對措施，人員分區分流降低影響，3月營收還創新高。4月多少有一些影響，後面5、6月還要再觀察。我們所有人在廠區裡面，宿舍、生產線基本上分區分流管控，避免有人染疫可以降低損失、分區隔離。接下來擔心的是幾百家上游供應鏈，是否有足夠的料可以持續生產，也幫忙供應商和在地政府申請優先開工，有車輛可以運送關鍵零組件，降低上游供應鏈衝擊。一個產品400～500個零件，供應鏈管理的確是大挑戰。

很難預測何時復工，各地政府防疫做法都不太一樣，只能希望疫情早一點得到控制，讓整個供應鏈盡快恢復到正常。佳世達集團是最早落腳在長三角的集團之一，和政府關係好，盡量提供供應商和團隊成員協助，設法把衝擊降低。

陳其宏也透露，蠻慶幸把台灣、河內那邊的廠快速放大，有了風險分散的效果。2020年開始在越南河內南方建廠並且量產，過去兩年一直和客戶強調必須做風險管控，一起把工廠認證做好、可以在越南生產。現在越南、台灣兩地政府態度走向和疫情共存，只要好好把廠區內分區分流，可以作為平衡生產的廠區。現在桃園廠區、兩座大廠全滿，接下來也會加速把越南廠區的產能放大。