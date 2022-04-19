食品廠福壽（1219）近期股價狂飆，應主管機關要求，19日公告3月自結稅後純益約6,600萬元，年增21％，換算每股純益0.02元。

另外福壽日前已公布去年第4季營收40.26億元，年增19.6％，但受到原物料成本高漲衝擊，單季稅後純益6,819萬元，較前年同期腰斬，換算單季每股純益0.21元。

福壽受惠食品股的抗通膨題材發酵，近兩周股價狂飆，昨天再上漲0.45元、終場收在25.65元，創去年5月以來的股價新高，短短7個交易日波段漲幅高達三成。

福壽旗下有飼料、油脂等事業，受到國際「黃小玉」等農糧原物料大漲的推升，產品價格有跟著調漲，帶動營收衝高，連帶激勵公司股價大漲。

另外福壽布局多年的氣冷雞，從2016年起已連虧六年，公司最近找來知名主持人謝震武代言，並打進萊爾富、家樂福等重要通路，改變行銷作法。福壽肉品加工部門去年虧損已縮小，今年將力拚轉盈，拖油瓶變小金雞，也加深市場對於公司今年獲利成長的期待。

不過法人提醒，因為原物料大漲，福壽營收跟著成長，但成本也同步增加，實際的獲利還要看兩者之間的利差關係。由於俄烏戰爭持續延燒，黃小玉價格維持高檔，福壽仍得承受原料成本上升的壓力。